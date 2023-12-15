مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد.. بث مباشر يلا شوت في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد، بث مباشر، في كأس العالم للأندية، كأس بطولة الأندية 2023 من أهم البطولات الرياضية التي يتنافس فيها أندية العالم الرياضية في كرة القدم للحصول على لقب البطولة، ومن أقوى الفرق المنتظر لعبها اليوم مباراة النادي الأهلي المصري ضد النادي السعودي اتحاد جدة، حيث تم تأهل كل من الفريقين للعب معًا في الربع النهائي من تلك البطولة الرياضية، جدير بالذكر أن تلك المباراة من المنافسات القوية التي يشدها مشجعو كل من الفريقين خلال ذلك الموسم، ولذلك حرصنا على توضيح ترددات القنوات الفضائية العارضة لتلك المباراة.

توقع نجم منتخب مصر والزمالك السابق أحمد حسام ميدو، أن الأهلي المصري سيتخطى الاتحاد السعودي عندما يقابله مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وقال ميدو خلال مشاركته في برنامج "دورينا غير"، إن الأهلي سيتغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، عكس خالد الشنيف، مقدم البرنامج الذي توقع فوز الاتحاد 3-0، والناقد الرياضي السعودي خالد العطوي الذي توقع فوز "العميد" بنتيجة 2-1.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي الاتحاد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي الاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

واللاعبون الخمسة الذين سافروا مع الفريق للسعودية وغير مُقيدين فى قائمة المونديال تحسباً للسفر للإمارات من السعودية وهم: صلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك، وتقرر ضم الثنائي متولي ومخلوف بدلاً من عبدالقادر وكريستو خلال الساعات الأخيرة بعد إصابة عبد القادر وكريستو أخيراً فى العضلة الخلفية.

القنوات المفتوحة الناقله لمباراه الأهلي والاتحاد:

كما تم الإعلان عن تردد القنوات المفتوحة الناقله لمباراة الأهلي والاتحاد والتي يأتي ترددها على كل الأقمار الاصطناعية على النحو التالي:

قناة Varzesh HD

القمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

القمر الصناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد جدة:

كما تم الإعلان عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد جدة والذي يأتي على النحو التالي: