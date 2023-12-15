عمرو أديب يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة.. ليلة حمراء (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي بثلاثية على اتحاد جدة السعودي، في مونديال العالم المقام بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد عمرو أديب، خلال برنامجه برنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بتأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال على حساب فريق اتحاد جدة في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ليلة حمراء في السعودية

وأضاف عمرو أديب: "ليلة حمراء في السعودية والنادي الأهلي أثبت أنه فريق محدش يقدر عليه، ويفوز الأهلي على اتحاد جدة، وشرف الكرة المصرية والإفريقية".

وتابع عمرو أديب: "الأهلي حقق فوزا تاريخيا في مباراة عظيمة في جدة، والاتحاد لم يحضر المباراة، والأهلي كان محظوظا في كورتين، اليوم الأعلى صنع تاريخيا".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواصلة كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني. وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

وعبر محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب اتحاد جدة السعودي اليوم في ربع نهائي بطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وقدموا مباراة كبيرة وحققوا الفوز على اتحاد جدة السعودي بجدارة ‏واستحقاق.‏

وأشار الشناوي إلى أن الحضور الجماهيري من جانب مشجعي الفريقين منح اللقاء أجواء خاصة، وأن الأهلي استعد جيدًا للمباراة، مما أ‏سهم في ظهوره بصورة مميزة ومن ثم تحقق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.‏

وأشار إلى أن التصدي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما يرجع إلى عامل التوفيق والتركيز، وأن اللاعبين يستحقون الإشادة على ‏ما قدموه خلال المباراة.‏

وأكمل: سوف نخلد للراحة اليوم، ومن الغد سوف نبدأ الاستعداد لمباراة نصف النهائي، ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد ‏بالمونديال.‏