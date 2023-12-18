احتيالات Wonka.. تذكرة ذهبية لا تحصل عليها

مع العرض العالمي الأول لفيلم Wonka الجديد الذي يخبر قصة شخصية «ويلي وونكا» في شهر ديسمبر من هذا العام، كشف خبراء كاسبرسكي عن مجرمين سيبرانيين يستغلون شعبية الفيلم والضجة الإعلامية المحيطة به لنشر عمليات التصيد الاحتيالي على شبكة الإنترنت. حيث تستهدف هذه العمليات هواة الأفلام، وبدلاً من إعطائهم فرصة لمشاهدة قصة «وونكا» وحلوياته، تخدعهم للحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة منهم.

خلال عمليات التصيد الاحتيالي، يعرض المحتالون على موقع الاستطلاعات SurveyMonkey خدمة بث مجانية للفيلم المشهور قبل عرضه العالمي هذا العام، جاذبين بذلك الراغبين بمشاهدة قصة صانع الشوكولاتة الغامض. فبعد لحظات قليلة من نقر الضحايا على رابط الموقع المزيف، لن يحصلوا على طريقة لمشاهدة فيلم Wonka الذي لم يتم إصداره بعد، بل سيرون طلباً يبدو غير خبيث يحثهم على التسجيل ليستطيعوا مشاهدة الفيلم كاملاً.

يوجه الموقع المستخدمين إلى شاشة منبثقة يبدو أنها لإنشاء حساب شخصي، وتطلب ملء معلومات البطاقة المصرفية ورقم التعريف الشخصي بالإضافة إلى تفاصيل مثل الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف، وبيانات حساسة أخرى. هذا يثير الريبة فوراً لأنه يمكّن المحتالين من إنشاء نظام خصم مالي غير مصرح به ويصعب إقافه من حسابات المستخدمين.

بالإضافة إلى خطر إرسال أموالهم وبياناتهم الشخصية مباشرة إلى المحتالين، يواجه الراغبون في مشاهدة Wonka أيضاً احتمال بيع معلوماتهم المسروقة على شبكة الويب المظلم.

قال إيجور بوبنوف، كبير محللي محتوى الويب في كاسبرسكي: «مثل الأشرار في فيلم Wonka، لم يضيع المحتالون أي وقت في استغلال شغف الناس بعالم «ويلي وونكا» السحري لدوافعهم الخبيثة. لضمان بقاء هذا العالم الخيالي بعيداً عن الواقع، من المهم أن يبقى الأشخاص متيقظين وأن يتبعوا قواعد السلامة الأساسية على الإنترنت وألا يتغاضوا عن المخاطر. نحث عشاق فيلم صانع الشوكولاتة على ممارسة عادات آمنة على الإنترنت حتى يتمكنوا من الاستمتاع بعرض فيلم Wonka وغيره من الأفلام مع حماية أنفسهم وخصوصيتهم من المجرمين السيبرانيين.»

للحفاظ على الأمان أثناء الاستمتاع بالإثارة المحيطة بالعروض الأولى للأفلام، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي: