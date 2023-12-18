تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلومينينسي.. خطة كولر لإيقاف راقصو السامبا

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، حين يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي يحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ودائما ما يشهد لقاء الأهلي مع الأندية البرازيلية تفوق واضح لصالح راقصو السامبا، وهو ما شهده أخر 5 مباريات سابقة للمارد الأحمر، الذي لم يتمكن من الفوز سوي في لقاء وحيد والخسارة في 4 مباريات.

كيف يحكم كولر راقصوا السامبا البرازيلية

السويسري مارسيل كولر بدأ في لقاء اتحاد جدة بتشكيله المعتاد بدون مهاجم صريح، و4 لاعبين يتبادولون الأدوار في الخط الهجومي، ما بين كهربا والحشات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

من المؤكد أن كولر يعلم مدي قوة وتماسك الفريق البرازيلي، خاصة في ظل إمتلاكه للعديد من الأسلحة الهجومية الفتاكة، التي تتمثل في مارسيلو نجم ريال مرديد السابق وكينو لاعب بيراميدز السابق أيضًا.

لذلك من المتوقع أن يُجري السويسري مارسيل كولر تغيير وحيد بحد أقصي في تشكيل لقاء اليوم، واللاعب الأبرز للدخول في التشكيل الأساسي هو لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج بدلا من الشاب أحمد نبيل كوكا، وذلك لقوته البدنية وقدرته علي إيقاف هجمات الفريق البرازيلي بجوار مروان عطية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، بيرسي تاو، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي عبر فضائية SSC 1HD، SSC 5HD.

معلقي مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من محمد حسين وعلي الكعبي.