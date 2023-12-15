مواجهة الشناوي وجروهي كلمة السر في حسم موقعة الأهلي والاتحاد (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الأهلي وإتحاد جدة السعودي ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتشهد المباراة صراعاً قويا بين الأهلي وإتحاد جدة بحثاً عن حصد بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال العالمي للأندية.

وتبرز المواجهة الفردية بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنافسه جروهي حارس مرمى الفريق السعودي، كأحد أهم النقاط التي قد تلعب دوراً حاسماً في مباراة الليلة.

خبرات الشناوي

ويتفوق محمد الشناوي بصورة واضحة فيما يتعلق بخبرات المشاركة في بطولة كأس العالم لأندية، حيث تعد هذه المشاركة هي الثالثة لحارس منتخب مصر في البطولة بينما يظهر البرازيلي مارسيلو جروهي للمرة الأولى في البطولة.

ولعب الشناوي في نسختي البطولة عامي 2020-2021 و 2022-2023 7 مباريات نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكة في 4 لقاءات.

وتلقت شباك محمد الشناوي 10 أهداف في البطولتين، كما شارك في التتويج بالميدالية البرونزية في نسخة 2021.

في المقابل لعب جروهي مباراة واحد في مونديال الأندية كانت أمام فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول للنسخة الحالية وإنتهت بفوز حامل لقب دوري روشن السعودي بنتيجة 3-0.

أرقام مميزة للشناوي

ويتفوق محمد الشناوي على منافسه جروهي “الذي لا يمر بأفضل فتراته” في الموسم الحالي، رقمياً فيما يتعلق بعدد الأهداف التي سكنت شباك كلا منهما.

ولعب محمد الشناوي في الموسم الحالي 15 مباراة في مختلف المسابقات حافظ خلالها على نظافة شباكه في 6 مباريات وتلقت شباكه 9 اهداف.

على الجانب الآخر لعب مارسيلو جروهي خلال الموسم الحالي 17 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 7 مباريات وتلقت شباكه 18 هدفاً.

سجل حافل لجروهي والشناوي

ويمكتلك كلا الحارسين سجلاً حافلاً على مستوي التتويجات والألقاب، حيث فازو مارسيلو جروهي مع فريقه السابق جريميو بالدوري البرازيلي 4 مرات وكأس البرازيل مرة واحدة، وبطولة سودا أمريكانا لمرة واحدة بينما يظل إنجازه الأهم هو حصد لقب كوبا ليبرتادوريس عام 2017.

كما توج جروهي مع إتحاد جدة بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بجانب لقب كأس السوبر السعودي.

ويمتلك محمد الشناوي العدد الأكبر من الألقاب المحلية والقارية التي حققها طوال السنوات الماضية مع الأهلي وعلى رأسها 3 القاب لدوري أبطال أفريقيا و6 ألقاب لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حقق الشناوي لقب كأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المصري 4 مرات إضافة لكأس السوبر الأفريقي في مرتين إضافة لإنجازه بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد جدة في مونديال الأندية

تنقل مباراة الأهلي وإتحاد جدة السعودي حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين مدحت شلبي وفهد العتيبي.