مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للاندية..تردد القناة الناقلة

مباراة الأهلي المصري القادمة... هكذا بحث الملايين من عشاق كرة القدم بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب لقاء الأهلي بطل الكرة الإفريقية أمام فلومينينسي البرازيلي نظيره بطل قارة أمريكا الجنوبية وذلك في الدور النصف النهائي لكاس العالم للأندية 2023.

وتصدر الأهلي المصري ترند محرك البحث جوجل بالسعودية خلال الساعات الأخيرة، حيث تسائل الكثيرون عن موعد المباراة والقنوات الناقلة وترددها حتى يتمكنوا من مشاهدتها.



موعد مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023



ويلتقي الأهلي وفلومينينسي مساء اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ، بالتحديد في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة، ويتولى مهمة تعليق مباراة الأهلي وفلومينينسي إلى المعلق الرياضي الكبير مدحت شلبي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز في النصف النهائي لكأس العالم للأندية اليوم نادي اوراوا أو مانشستر سيتي في المباراة النهائية.



مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي اليوم.. القنوات الناقلة



ويمكنك مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي بشكل حصري على شبكة قنوات SSC، التي حصلت على حقوق البث الحصري على قنواتها لإذاعة المباراة المقامة اليوم ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500



تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



فوز الأهل المصري على الاتحاد السعودي

يذكر أن الأهلي صعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة «3-1» في مباراة مميزة جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية وسجل للنادي الأهلي أهدافه كلا من "على معلول وحسين الشحات وحسام عاشور"، فيما سجل هدف الاتحاد "كريم بنزيما".