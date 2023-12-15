مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر يلا شوت

شاهد الان مباراة الاتحاد والاهلي بث مباشر بدون تقطيع SSC .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي مباشر تستعد جماهير النادي الأهلي والكرة العالمية لمتابعة مباراة الفريق الأول بالقلعة الحمراء أمام اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان اتحاد جدة السعودي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الثلاثاء، على إستاد الجوهرة المشعة، في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي فريق اتحاد جدة السعودي في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنقل قناة SSC HD1المباراة على الهواء مباشرةً، وهي قناة مشفرة يتم بثها عبر القمر الصناعي نايلسات، كما أنها الناقل الحصري للنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية، وسيسبق المباراة ويليها استديو تحليلي.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، يتأهل للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، إذ يواجه حينها فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

ويسبق مباراة الأهلي واتحاد جدة غدًا، مواجهة في كأس العالم للأندية أيضًا، تجمع كلوب ليون المكسيكي مع أوراوا ريدز الياباني، في الرابعة والنصف عصرًا، لحساب الدور ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

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