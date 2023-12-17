فيفا يُعلن حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي..  أدار نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكم مباراة الأهلي ونظيره فلومينينسي البرازيلي، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا الإثنين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفلومينينسي

أسند فيفا إدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي، إلى البولندي سيمون مارتشينياك، وإليكم الطاقم كاملًا:

حكم ساحة: البولندي سيمون مارتشينياك.

مساعد أول: البولندي توماس ليستكيويتز.

مساعد ثاني: البولندي آدم كوبسيك.

حكم رابع: الأمريكية توري بينسو.

حكم VAR: البولندي توماس كفياتكوفسكي.

مساعد VAR: الإسباني أليخاندرو هيرنانديز.

VAR أوفسايد: الفنزويلي خورخي أوريجو.

دعم VAR: القطري خميس آل ماري.

مارسينياك

ويملك مارسينياك سيرة ذاتية كبيرة مع تحكيم مباريات كرة القدم الدولية، إذ سبق لصافرته أن ضبطت نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين مانشستر سيتي وإنتر.

ويعرف الأهلي مارسينياك جيدًا، في ظل إدارته مباراتين، الأولى في نهائي كأس مصر 21 يوليو 2022، عندما تفوق الزمالك (2-1)، والأخيرة ضد بيراميدز، حينما فاز الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري، موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).