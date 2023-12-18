الأهلي في كأس العالم للأندية لـ كتابة التاريخ والثأر من الأندية البرازيلية

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي يخوضه المارد الأحمر تحت عنوان "الثأر" من الأندية البرازيلية، وذلك لما شهده تاريخ المواجهات السابقة من تفوق كاسح لفرق البرازيل.

حيث يلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، مع نظيره فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن نصف نهائي المونديال.

الأهلي يسعي لكتابة التاريخ علي الأراضي السعودية

يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم متسلحًا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز التاريخي علي اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة، وإحراجه وسط جمهوره وعلي ملعبه وهو مدجج بالنجوم، ليخسر بثلاثية من الأهلي الذي يتأهل علي حسابه.

اليوم الأهلي أمام فرصة لكتابة التاريخ والتأهل لأول مرة لنهائي البطولة التي يشارك فيها كأكثر الأندية مشاركة في الوطن العربي بواقع 9 نسخ سابقة، وحقق إنجاز البرونزية والمركز الثالث في 3 نسخ، ولم يستطيع التأهل للنهائي من قبل.

الأهلي يبحث عن الثأر من الأندية البرازيلية

يعاني الأهلي عبر تاريخه أمام الأندية البرازيلية، حيث سبق وأن ألتقي مع فرق البرازيل في 5 مباريات سابقة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز أمامهم سوى في لقاء وحيد بمونديال 2020 بركلات الترجيح، والفوز بالميدالية البرونزية.

ولكن فشل الأحمر في الأربع مواجهات الأخرى، حيث ذاق مرارة الهزيمة أمام إنترناسيونال بنتيجة 2-1 خلال مونديال 2006 في اليابان، وكانت الهزيمة الثانية على يد كورينثيانز بنتيجة 1-0 في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2012 في اليابان.

وفي دور قبل النهائي من مونديال الأندية 2021 المقام في الإمارات، خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، وشهدت النسخة الأخيرة 2022 بالمغرب، هزيمة الأحمر من فلامنجو بنتيجة 4-2.

إنجازات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.