الأهلي يسمح لجماهيره بحضور التدريبات قبل موقعة فلومنينيسي

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعشاق المارد الأحمر بالدخول إلى تدريبات الفريق في بداية المران، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للاعبين وتحفيزهم من أجل تقديم مستوى قوي، والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية ثم خرجت بعد ذلك.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.