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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يسمح لجماهيره بحضور التدريبات قبل موقعة فلومنينيسي

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعشاق المارد الأحمر بالدخول إلى تدريبات الفريق في بداية المران، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية. 

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باسكال: الأهلي يحتاج لمفاجأة أمام فلومينينسي

وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للاعبين وتحفيزهم من أجل تقديم مستوى قوي، والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية ثم خرجت بعد ذلك.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

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