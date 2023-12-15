بث مباشر، مشاهدة مباراة اتحاد جده السعودى والأهلي المصري يلا شوت في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023

بث مباشر، مشاهدة مباراة اتحاد جده السعودى والأهلي المصري يلا شوت في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023، يقدم موقع "الوفد" لمتابعيه خدمة ال بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023 ، المقامة في السعودية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

وكان اللقاء العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية، قبل 23 عامًا، خلال مونديال 2000، عندما التقى النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في دور المجموعات، حيث كانت المسابقة تقام في ذلك الوقت بمشاركة ثمانية أندية، تم توزيعها على مجموعتين، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وانتهت المواجهة بفوز مثير للنصر 4-3 على الرجاء، ليكون الفريق الملقب بـ«العالمي» صاحب أول انتصار للأندية العربية في تاريخ المونديال.

وشهد كأس العالم للأندية عام 2005 المواجهة العربية الثانية بمونديال الأندية بين اتحاد جدة والأهلي باليابان وفاز الفريق السعودي 0/1.

فيما جاء اللقاء الثالث بمونديال عام 2011 في اليابان، عندما فاز السد القطري 2- 1 على الترجي التونسي بالدور الثاني للمسابقة.

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وبعد مرور سبعة أعوام، عادت المواجهات العربية الخالصة للظهور مجددًا في مونديال الأندية، حينما تغلب العين الإماراتي 3-0 على الترجي التونسي بالدور الثاني لكأس العالم للأندية عام 2018 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، ليشق بعدها الفريق «البنفسجي» طريقه نحو المباراة النهائية، وينال الميدالية الفضية، عقب خسارته 1- 4 أمام ريال مدريد الإسباني، الذي توج باللقب في ذلك الوقت.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

عليكم الاهتمام بتنزيل الترددات الجديدة لقناة ssc1 الناقلة لمباراة النادي الأهلي واتحاد جدة بالمملكة السعودية للحصول على أفضل جودة لمشاهدة المباراة، ويمكننا التعرف على تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة من خلال الآتي:

تردد قناة اس اس سي ssc1 عبر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اس اس سي ssc1 عبر العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

موعد عرض مباراة الأهلي والاتحاد اليوم

نظراً لاختلاف التوقيت من دولة عربية لأخرى قد تختلف المواعيد التي ستبث فيها مباراة الأهلي ونادي الاتحاد السعودي اليوم، ولذلك نوضح لكم مواعيد المباراة في أكثر من دولة عربية لمعرفة الموعد الدقيق للبث من خلال الآتي:

(الجزائر – تونس – المغرب): سيتم عرض المباراة بتلك الدول في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيتهم.

مصر: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

السعودية: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة التاسع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن القناة الفضائية الوحيدة العارضة لتلك المباراة هي قناة ssc1 الفضائية السعودية وهي من القنوات المشفرة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بعد الاشتراك في مجموعة قنوات ssc السعودية، ولقد حرصنا على توضيح تردداتها الجديدة لتسهيل عملية تنزيلها ومشاهدتها.