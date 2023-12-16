مارسيلو يعلق على مواجهة الأهلي: "نرغب في التتويج بكأس العالم للأندية"

علق البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي، على المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في الثامنة من مساء الأثنين المقبل، في المباراة التي تنطلق في الثامنة من مساءًا.

تصريحات مارسيلو

تحدث مارسيلو في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برازيلية صباح اليوم السبت، حيث قال: "بالتأكيد نؤمن بفريقنا، لكننا في الوقت ذاته نحترم خصومنا، لا أقول ذلك أبدًا قبل أي منافسة".

وتابع: "نمتلك ما يلزم للمنافسة في مونديال العالم، وسنعمل على القتال من أجل اللقب، لكننا نعلم أن هناك فرقًا أخرى ترغب في الفوز بكأس العالم".

وأردف: "لا يمكنني قول إذا كنا سنفوز أم لا، لأننا لم نبدأ البطولة بعد، لكننا بكامل قوتنا ونؤمن كثيرًا بأنفسنا".

واستطرد: "لدينا معرفة قوية من أن مانشستر سيتي في الوقت الحالي أحد أفضل الفرق في العالم، فهم يمتلكون الكثير من اللاعبين المميزين، بجانب أن لديهم مدرب عظيم، ليس هذا العام فقط".

وأضاف: "مانشستر سيتي كان يقدم أداءً جيدًا لسنوات عديدة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأوضح: "بالطبع السيتي سيكون دائما المفضل، كما هو الحال، الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا سيكون دائمًا هو المفضل".

بينما وجه مارسيلو رسالة لمشجعي فلومينينسي، فقال: "أود أن أوجه رسالة شكر لمشجعينا، نحن هنا من أجلكم، فأنتم منحتمونا القوة والطاقة الإيجابية لنبذل قصارى جهدنا في كأس العالم، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي والحصول على هذا اللقب".

وأتم مارسيلو تصريحاته: "نعرف أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، ولكن مع الكثير من الإيمان والعمل الجاد والتفاني، يصبح كل شيء ممكنًا".