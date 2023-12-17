مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة القناة ينظم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بتقديم برامج تدريبية لتنميةأعضاء هيئة التدريس، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تطوير أداء الجامعات، وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

وأعلن الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، عن عقد سلسلة البرامج التدريبية خلال شهر ديسمبر الجاري لمركزي تدريب أعضاء هيئةالتدريس ومركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس ينظم عدة برامج تهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين ، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية،إلى جانب عقد مجموعة من البرامج المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للمشاركين

وأشار المدير التنفيذي للمركز، إلى أنه يقوم بالتدريب مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبها- أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن البرنامج يعقد بمقر المركز، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً، و يتناول موضوعات " الجوانب المالية والقانونية في الجامعات ، نظم الامتحانات وتقويم الطلاب ، تصميم المقرر والبرنامج الاكاديمي ، أخلاقيات البحث العلمي ،مشروعات البحوث التنافسية ،سلوكيات وآداب مهنة العمل الجماعي، الكتابة العلمية للبحوث ،نظام الساعات المعتمدة ".

إلى جانب دورات أون لاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس، تشمل موضوعات "التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ، النشر العلمي الدولي، إنتاج المقرر الإلكتروني ".

وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه خلال شهر ديسمبر ينظم المركز 7برامج تدريبيه بمقر المركز وبرنامجين أون لاين تشمل موضوعات "Data analysis using Microsoft excel, Endnote, plagiarism checker and avoidance , استخدام قواعد البيانات العالمية"