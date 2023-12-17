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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي ويحفزهم قبل موقعة فلومينينسي

الخطيب مع لاعبي الأهلي
الخطيب مع لاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين قبل بداية مران اليوم، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

 

وتحدث رئيس النادي مع الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة بذل قصارى جهدهم، من أجل تحقيق الانتصار والصعود لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، وإسعاد جماهير الأهلي.

وشدد الكابتن محمود الخطيب على ضرورة التحلي بالثقة، واللعب بهدوء والتركيز التام خلال المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

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