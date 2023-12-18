8 شروط للتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني
وظائف وزارة الحرس الوطني.. زادت عمليات البحث على الوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني السعودية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات التقديم عليها وفق شروط وضوابط محددة.
رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني
وتستمر الوزارة في استقبال طلبات التقديم على وظائفها والمهن الشاغرة بها حتى نهاية الخميس الموافق 15 جماد أخر 1445هـ، وذلك عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية ([email protected]) مرفقًا بها المستندات الآتي:
- تعريف من جهة العمل.
- بيان الخدمة.
- صورة من المؤهلات العلمية.
وظائف وزارة الحرس الوطني 2023
وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت عن توفر عدد من المهن الشاغرة بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تحت مسمى وظيفي (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس) عن طريق النقل أو النقل بترقيه، وذلك ممن تنطبق عليهم شروط كل مهنة وبعد اجتياز المقابلة الشخصية.
وزارة الحرس الوطني..وظائف شاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس
كما أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر) عن طريق التعاقد أو النقل وفق الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم؛ مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة، وتكون وفق التخصص المرتبط بالوظيفة، ويكون بتقدير جيد جدا (انتظام).
- ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.
- إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها.
- أن تكون شهادته العلمية بأحد التخصصات (الدراسات الاستراتيجية، الإدارة العامة العلوم النفسية، الإعلام، علوم الاجتماع/ اللغة والتواصل، اللغة الإنجليزية/ الترجمة).
- أن يجتاز المقابلة الشخصية في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان، وفق المعايير المعتمدة من المجلس العلمي.
- أن يكون حسن السيرة، ويكون لائق صحيًا.
- أن لا يكون صدر بحقه قرار فصل من الخدمة بالدولة لسبب تأديبي أو لعدم صلاحيته بالعمل.