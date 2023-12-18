8 شروط للتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

وظائف وزارة الحرس الوطني.. زادت عمليات البحث على الوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني السعودية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات التقديم عليها وفق شروط وضوابط محددة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

وتستمر الوزارة في استقبال طلبات التقديم على وظائفها والمهن الشاغرة بها حتى نهاية الخميس الموافق 15 جماد أخر 1445هـ، وذلك عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية ([email protected]) مرفقًا بها المستندات الآتي:

تعريف من جهة العمل.

بيان الخدمة.

صورة من المؤهلات العلمية.

وظائف وزارة الحرس الوطني 2023

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت عن توفر عدد من المهن الشاغرة بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تحت مسمى وظيفي (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس) عن طريق النقل أو النقل بترقيه، وذلك ممن تنطبق عليهم شروط كل مهنة وبعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وزارة الحرس الوطني..وظائف شاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس

كما أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر) عن طريق التعاقد أو النقل وفق الشروط التالية: