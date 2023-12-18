مران خفيف للأهلي قبل موقعة فلومينينسي البرازيلي

يخوض النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

برنامج الأهلي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي

حدد مارسيل كولر برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق في التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم متسلحًا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز التاريخي علي اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة، وإحراجه وسط جمهوره وعلي ملعبه وهو مدجج بالنجوم، ليخسر بثلاثية من الأهلي الذي يتأهل علي حسابه.

اليوم الأهلي أمام فرصة لكتابة التاريخ والتأهل لأول مرة لنهائي البطولة التي يشارك فيها كأكثر الأندية مشاركة في الوطن العربي بواقع 9 نسخ سابقة، وحقق إنجاز البرونزية والمركز الثالث في 3 نسخ، ولم يستطيع التأهل للنهائي من قبل.

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