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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القنصل المصري بالسعودية يدعم الأهلي في المران

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، على مساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرانه الختامي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

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وحرص القنصل المصري في جدة رفقة الكابتن محمود الخطيب، وفي وجود الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، على حضور المران الختامي للأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية» على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

وكان الأهلي صعد إلى نصف النهائي بعد تخطيه عقبة اتحاد جدة في ربع النهائي، بثلاث أهداف مقابل هدف، ليواجه فلومينينسي.

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القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي في نصف نهائي المونديال

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