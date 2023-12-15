بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة يلا شوت في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة يلا شوت في بطولة كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، مساء غد الجمعة، بملعب الجوهرة المشعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، ومواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة، في اللقاء الحادي عشر بين الأندية العربية في كأس العالم للأندية عبر تاريخه.

من بين الأشياء التي لفتت الأنظار ونالت القسط الأكبر من محاور الحديث بين الجماهير والنقاد، هي تفوق الفريق السعودي في امتلاك عددا أكبر من المحترفين والنجوم الأجانب، مقارنة بالنادي الأهلي الذي يمتلك عددا أقل.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال مارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة: "لا ننظر إلى عدد الأجانب في كل فريق لأن هذا الأمر لا يهم، حتى لو لعب الأهلي بـ4 محترفين فقط مقابل 10 أجانب في صفوف الاتحاد، الكُرة في الملعب لا تعترف سوى بالأفضل خلال الـ90 دقيقة".

وواصل غاياردو: "كل فريق لديه 11 لاعبا في الملعب، الجميع يتساوى في ذلك دون أفضلية لطرف على الآخر، وبخصوص فريقي، سوف أختار التشكيل النهائي الذي سيلعب ضد الأهلي، اليوم، قبل أن أنام".

وشهدت البطولة نفسها مواجهة عربية أخرى بين الترجي والسد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحقق الفريق التونسي خلالها انتصارًا كاسحًا 6-2.

وجاء سابع اللقاءات العربية الخالصة في كأس العالم للأندية عام 2020 في قطر أيضًا، عندما تغلب الأهلي المصري 1-0 على الدحيل القطري، ليحصل بعدها الفريق الأحمر على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بذلك الوقت، عقب حصوله عليها لأول مرة عام 2006.

وتجددت المباريات العربية في عام 2021 في الإمارات، حيث فاز الهلال السعودي 6-1 على الجزيرة الإماراتي، في الدور الثاني للمسابقة.

وفي المونديال ذاته، جرت مواجهة عربية أخرى بين الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد صاحب المركز الثالث، ليحقق نادي القرن في أفريقيا فوزًا عريضًا 4-0، وينال المركز الثالث بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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أما آخر اللقاءات العربية العشر في كأس العالم للأندية، فكانت في المونديال الماضي الذي استضافته المملكة العربية في فبراير الماضي، حينما تغلب الهلال السعودي بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق السعودي الذي واصل مسيرته الناجحة في كأس العالم للأندية، وحقق المركز الثاني عقب خسارته 3-5 في النهائي أمام ريال مدريد.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

عليكم الاهتمام بتنزيل الترددات الجديدة لقناة ssc1 الناقلة لمباراة النادي الأهلي واتحاد جدة بالمملكة السعودية للحصول على أفضل جودة لمشاهدة المباراة، ويمكننا التعرف على تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة من خلال الآتي:

تردد قناة اس اس سي ssc1 عبر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اس اس سي ssc1 عبر العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

موعد عرض مباراة الأهلي والاتحاد اليوم

نظراً لاختلاف التوقيت من دولة عربية لأخرى قد تختلف المواعيد التي ستبث فيها مباراة الأهلي ونادي الاتحاد السعودي اليوم، ولذلك نوضح لكم مواعيد المباراة في أكثر من دولة عربية لمعرفة الموعد الدقيق للبث من خلال الآتي:

(الجزائر – تونس – المغرب): سيتم عرض المباراة بتلك الدول في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيتهم.

مصر: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

السعودية: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة التاسع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن القناة الفضائية الوحيدة العارضة لتلك المباراة هي قناة ssc1 الفضائية السعودية وهي من القنوات المشفرة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بعد الاشتراك في مجموعة قنوات ssc السعودية، ولقد حرصنا على توضيح تردداتها الجديدة لتسهيل عملية تنزيلها ومشاهدتها.