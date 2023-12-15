بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي واتحاد جدة اليوم
بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي واتحاد جدة اليوم || كورة أون لاين الاهلي اليوم بدون تقطيع
بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي واتحاد جدة اليوم || كورة أون لاين الاهلي اليوم بدون تقطيع،تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط إلى السعودية، غدًا الجمعة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023 .
مقارنة في الأعمار بين الأهلي والاتحاد قبل المواجهة المرتقبة
قبل مباراة الاتحاد ضد الأهلي، يشكّل اللاعبون الذين بلغوا من أعمارهم 30 عامًا أو تجاوزوها أكثر من نصف قائمة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية. في المقابل، يصل عدد هؤلاء في قائمة الأهلي، منافس الاتحاد غدًا، إلى 7، ويبلغ معدل الأعمار في الأهلي 27.1 عام، مقارنةً بـ 28.6 للاتحاد.
وتضم قائمة «النمور» لاعبَين في الـ 30 من العمر، هما البرازيلي فابينيو تفاريس وصالح العمري، وعشرة فوق ذلك، أكبرهم عمر هوساوي، صاحب الـ 38 عامًا.
ويعدّ الفرنسي أنتوني موديست، صاحب الـ 35 عاما، أكبر لاعبي الأهلي عمرًا.
وتحتوي قائمة الفريق ذاته على لاعبَين في الـ 30 وخمسة أكبر من ذلك، منهم موديست. ويخوض كل فريقٍ البطولة التي انطلقت أمس الأول، بـ 23 لاعبًا.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي الاتحاد عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي الاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
تاريخ مواجهات الأهلي المصري والاتحاد السعودي
شهدت المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات.
أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.
بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.
ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.
تشكيل الأهلي ضد الاتحاد المتوقع
من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد الاتحاد بمحمد الشناوي حارسًا، وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول، لخط الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور وإليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات، لخط الوسط، ومحمود كهربا في خط الهجوم.
استقبال ترددات القنوات الرياضية لمباراة الاهلي واتحاد جدة
|ssc اس اس سي السعودية الرياضية
|اسم القناة
|نايل سات
|القمر الصناعي
|12562
|التردد
|27500
|معدل الترميز
|عمودي v
|الاستقطاب
|DVB-S2/8PSK
|النظام
|¾ أو 2/3
|معامل التصحيح
|ssc اس اس سي السعودية الرياضية
|اسم القناة
|بدر سات
|القمر الصناعي
|12418
|التردد
|27500
|معدل الترميز
|أفقي H
|الاستقطاب
|DVB-S2/8PSK
|النظام
|¾ أو 2/3
|معامل التصحيح
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