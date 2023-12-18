بسبب أحداث بورسعيد.. عقوبات وتهديدات للأهلي بسبب قميص 72

الأهلي المصري.. احتلت مباراة الأهلي مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بحث جماهير الشياطين الحمر عن تحذير الفيفا الأخير لبطل أفريقيا بعدم ارتداء قميص "72" أثناء تدريبات الإحماء وذلك قبل لقاء الشياطين الحمر مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طلب من النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا عدم ارتداء لاعبيه القمصان التي تحمل الرقم 72 خلال فترة الإحماء قبل مباراته في كأس العالم للأندية في جدة، وحذرته أنه سيواجه عقوبة في حال ارتدائه.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان، أمس، إنه تلقى خطاب من الفيفا بشأن ارتكاب مخالفة في ارتداء هذا القميص قبل مباراة انتهت بالفوز 3 - 1 على الاتحاد السعودي يوم الجمعة الماضي بداعي أن اللوائح تمنح ارتداء أي شعارات "دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب"، موضحًا أن بعثة الأهلي قامت بالرد على “الفيفا” بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم 72، ولكن "الفيفا" شدد على أن الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد الدولي.

واعتاد لاعبو النادي الأهلي ارتداء هذه القمصان تكريمًا لذكرى رحيل 72 مشجعًا بعد احداث بورسعيد، التي سقط فيها هذا العدد من الضحايا بسبب أعمال عنف وقعت بعد مباراة بين الأهلي والمصري بدأت في الاستاد وذلك في فبراير عام 2012.

يشار إلى أن النادي الأهلي يواجه فلومينينسي في مدينة جدة السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.