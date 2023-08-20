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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

3 حالات غش إلكتروني في ثاني أيام ملاحق الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 ضبط ثلاث حالات غش إلكتروني في ثاني أيام امتحانات الدور الثانى. 

مراجعة الكاميرات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثانى من رصد ثلاث حالات غش إلكتروني. 

وتم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "اللغة الألمانية"، وطالبين بمحافظة (سوهاج) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادتي "اللغة الفرنسية، والتربية الوطنية". 

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثانى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ثاني أيام امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وأوضح وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية أدوا صباح اليوم الأحد امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 

وأدى طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الثانية" بإجمالي ستة آلاف و231 طالبًا وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحان في مادة "التربية الوطنية" بعدد (5614) طالب وطالبة.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)" فترة أولى بأربعة طلاب وطالبات، وامتحان "التربية الوطنية" فترة ثانية بعدد طالب وطالبة. 

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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