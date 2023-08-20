تعرف علي تنسيق مدرسة التمريض في جنوب سيناء

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فتح 2 فصل بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض بمدينة طور سيناء، لاستيعاب ما بين 50 إلى 60 طالبًا وطالبة، وفتح باب التقديم وفقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها.

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مدة الدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض 5 سنوات، وسيجري استيعاب نفس الأعداد التي جرى استيعابها العام الماضي بحيث لا يزيد العدد عن 60 طالب وطالبة، وذلك وفقًا لسوق العمل، وجرى تحديد تنسيق التقديم للالتحاق بهذه المدرسة بمجموع لا يقل عن 273 درجة في الشهادة الإعدادية، ويكون القبول وفقًا للمجموع الأعلى بعد اجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والرياضية والصحية.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيجري استلام ملفات التقدم للالتحاق بالمدرسة على مدار 15 يومًا، ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات لمدة 4 أيام اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل وحتى الخميس الموافق 7 سبتمبر.

وأوضح أنه سيجري قبول الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بطور سيناء من جميع مدن المحافظة وضواحيها بنفس الشروط والضوابط، والتي منها أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية والإعدادية من المحافظة، وأن يكون من نفس المدينة التي حصل الطالب على الشهادة منها بواقع إقامة والده لا تقل عن 5 سنوات بالمدينة، ولن يتم قبول طلاب من خارج المحافظة، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، مؤكدًا أن كثافة الفصل الواحد لن تتعدى الـ 30 طالب وطالبة، ولا يوجد استثناءات في القبول تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.