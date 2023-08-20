صناعة الشيوخ: مكاسب اقتصادية كبيرة حققتها زيارة السيسي لمطروح

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة مطروح حققت العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة للمحافظة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على حواره الديمقراطى ورفيع المستوى مع اهالى وجماهير محافظة مطروح وعلى استجابته الفورية لجميع مطالبهم وتكليفاته السريعة الحكومة بتنفيذها.



وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع المشروعات التنموية والقومية العلاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع مناطق الساحل الشمالى وفى مقدمتها مشروع منطقة جرجوب الذى يشهد أعمال تطوير في كافة المجالا وعلى رأسها ميناء جربوب في 2015 بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار حيث تم تقسيم المشروع على 3 مراحل الأولى بتكلفة 2 مليار جنيه حيث يستهدف وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية مؤكداً الاهمية الكبيرة لإقامة منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة والتى تقام على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم من أجل توفير فرص عمل وذلك ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمشروع تنفيذ محطات تحلية للمياه لخدمة المناطق الساحلية ومشروع الدلتا الجديدة من المشاريع الهامة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إنه سيفتتح قريبا وسيتاح أمام الجميع مشيداً بتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف وجود نحو 700 ألف فدان تدرس الدولة مدى توافر المياه لزراعتها وحال تواجدها ستتم زراعتها بالفعل مثمناً دعم الدولة لتوفير فرص عمل لأهالي مطروح وتنفيذ محطات تحلية للمياه لخدمة المناطق الساحلية وإقامة مشروعات الصرف الزراعي في سيوة حيث جرى الانتهاء منه وتم إنقاذ الواحة من مصير صعب جداً.

