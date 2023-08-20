سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 358 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود.

يأتى ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

50 طن ملح مغشوش مدون عليه أكثر من علامة تجارية، وتم تحرير محضر غش تجاري.

ضبط ربع طن أجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

400 كيلو شطة معبأة بالمخالفة لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

300 عبوة زيت زيتون يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير عدد 40 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مشروبات غازية، عصائر، لحوم، حلوى)، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.



وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 14 حملة تفتيشية على 130 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت الـ 65 كيلو، حيث تم إعدام 358 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، قها، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 47 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 475 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 3152 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، شوكولاتة، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 374 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير عدد 4 محاضر نقص اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (ميت أبو غالب، رأس البر، عزبة البرج، كفر سعد، كفر البطيخ، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 226 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية.