أسعار العملات العربية أمام الجنيه صباح اليوم الأحد في مصر

اسعار العملات العربية.. شهدت اسعار العملات العربية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية استقرارًا أمام الجنية المصري، بعدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، ، حيث سجل الدرهم الإماراتي أعلي سعر له عند مستوى 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة في مصر، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

عملات عربية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.76 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.31 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو99.31 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.