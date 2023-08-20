طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الكيمياء بالإسكندرية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية صباح اليوم الاحد امتحانات الدور الثانى في مواد الكيمياء والبلاغة للشعبة العلمية والجغرافيا والإنشاء للشعبة الأدبية، وسط إجراءات مشددة.

قام الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تفقد مركز الأسئلة وخروج خطوط سير السيارات وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة ووصولها إلى اللجان الامتحانية بأمان.

وقال " خميس " إن طلاب وطالبات القسم العلمي يمتحنون مادتى الكيمياء لجنة أولى، والبلاغة اللجنة الثانية، وطلاب وطالبات القسم الادبى مادتى الجغرافيا للمبصرين لجنة أولى، والإنشاء اللجنة الثانية، مشيرا إلى أنه تفقد بعض اللجان الامتحانية في معهد بنين القويرى، مؤكدا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو مستقر.

وأكد أن العملية الامتحانية تسير بشكل طبيعى، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمنهج ولا توجد شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة، حيث لم تتلقى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى من الطلاب.

من جانب اخر تفقد أحمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والمشرف على الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية بتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز الأسئلة، وخروج خطوط السير، كما تفقد لجنة معهد فتيات سموحة النموذجي للاطمئنان على سير الامتحانات.