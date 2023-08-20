ارتفاع أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بمحافظة البحيرة اليوم الأحد، وذلك حسب أخر الاسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، والتي شهدت ثبات اسعار اللحوم، بينما تواصل أسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة ثبات اسعارها.

حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 260جنيها إلي 290جنيها للكيلو.

بينما تراوحت اسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 170إلي 210جنيها للكيلو.

و اسعار اللحوم المفرومة مابين 170إلي190جنيها للكيلو.

و اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

وفي أسواق الاسماك ….

حيث تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 95 جنيها للكيلو.

و اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 65 إلي 75جنيها للكيلو.

و اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 45 إلي 55جنيها للكيلو.

و اسعار البوري مابين 110إلي 120جنيها للكيلو.

و اسعار الجمبري الطازج مابين 220إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم .

بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 190جنيها للكيلو.