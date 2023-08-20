حملات لإزالة الإشغالات والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتكليف من اللواء ياسر حماية رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على عدد ٢ منشأة سياحية للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

و أشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان السجل البيئي وترخيص المدير بهما، وسجلت الحملة بعض الملاحظات كعدم استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي، وبعض الاشتراطات الصحية وتقديمها للمسؤولين لتلافيها.



كما وجدت ملاحظات لمكتب العمل كعدم استيفاء الفندقين نسبة تشغيل الـ ٥% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية ٣% ، عدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل.



وأكدت اللجنة على الفندقين التوجه إلى حي جنوب الغردقة لاستيفاء تراخيص استخراج تراخيص المصاعد.

ونفذت الحملة بالتنسيق مع الصحة والأمن الصناعي ومكتب العمل والطب البيطري والإيرادات مدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

كما نفذ حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمباحث على شارع البازارات وخلف مسجد الدهار ومنطقة خلف موقف الأتوبيس على الإشغالات والتراخيص وذلك لتسيير حركة المرور بإزالة كل الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين.



وتم إزالة كل الإشغالات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار هذه الحملات لعودة الانضباط للشوارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات والتي من شأنها تعطيل الحركة المرورية وإزالة التعديات على حرم الطريق وأملاك الدولة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء تماما على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين وذلك للمحافظة على المظهر الحضاري اللائق والانظباط الأمني للمدينة.

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة