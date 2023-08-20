حملات مكثفة لرفع الاشغالات والمخالفات بالسيدة زينب

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب، محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بتكثيف حملات رفع اشغالات المحلات التجارية و الكافيهات والباعة الجائلين واعادة الانضباط للشارع و تحقيق السيولة المرورية من خلال ازالة كل ما يعوق السير.

وفي استجابة فورية قامت الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بعمل حملة مكبرة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والاشغالات .

رفع اشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة

أسفرت الحملة عن رفع اشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة بنطاق الحي والتي شملت شوارع بورسعيد وابو الريش وامام مستشفي ٥٧٣٥٧ ومنطقه السلسله حيث تم مصادرة عدد من المضبوطات منها شيش وكراسي و مقاعد وايداعهم بمخزن الحي الى جانب تكثيف حملات النظافه بمواقع الحملة وازالة كافة التعديات .

وشددت نائب محافظ القاهرة على أهمية التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات اولا باول لرصد المخالفات ولازالة كافة الاشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وازالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة واعادة الانضباط للشارع للظهور بالمظهر الحضاري اللائق تماشيا مع اعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة للاحياء .

كما شددت نائب المحافظ على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد اية مخالفات و التصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وياتي هذا تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب، محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأستمرار الحملات والتواجد الميداني المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قبل جميع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واستنفار كافة الاجهزة التنفيذية لرفع كفاءة و تحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين طبقا لتوجيهات السيد اللواء محافظ القاهرة.