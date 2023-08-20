ماستر كلاس لـ حسين فهمي بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الاولى برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى والذى يقام في الفترة من 21 إلى 27 سبمتبر المقبل هذا العام عدد من الحوارات والفعاليات مع صانعى الافلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة .

من اهم هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمى ، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج كما مثّل في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضى لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عاماً .



هذا وسيقام الماستر كلاس بالصالة الكبرى بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة.



ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمى السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية .



ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الاعمال السينمائية والإبداعية التى خاضها على نطاق ممتد لاكثر من 50 عاما.



ان مشاركة حسين فهمى في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الاولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

المهرجان