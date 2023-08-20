وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

انتظام امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة

واطمأن وزير التربية والتعليم من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023، وانضباط مراحل العمل.



وشدد وزير التربية والتعليم على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على توجيه رؤساء لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

ووجه وزير التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية بمنع أي تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية العامة بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للدور الثانى بدءًا من الساعة التاسعة ولمدة ساعتين ينتهي في تمام الساعة الحادية عشر.

وبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشر ونص صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي الساعة الواحدة ظهرًا.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

وتجرى عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.