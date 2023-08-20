امتحانات الدور الثانى 2023| بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الثانى في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للدور الثانى بدءًا من الساعة التاسعة ولمدة ساعتين ينتهي في تمام الساعة الحادية عشر.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشر ونص صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي الساعة الواحدة ظهرًا.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة.

وتجرى عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

وتوزع أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.

مواصفات امتحانات الدور الثانى 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "MCQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان في الدور الثانى على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

ويوزّع على طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة منعًا لحدوث غش داخل اللجان الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة بالإجابة عليه.

ويجرى تصحيح امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد أو المقالية.

ضوابط امتحانات الدور الثانى 2023

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

أما طلاب الثانوية العامة 2023 الذين أجلوا الامتحان إلى الدور الثانى لظروف قهرية مقبولة فيحصلون على الدرجة كاملة.

استعدادات امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

وأتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال عدة محاور، لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

