طلاب ثانوية المنيا يؤدون إمتحانات مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان بمحافظة المنيا ، اليوم الأحد ، أداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن جميع مراحل العمل بإمتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الإمتحان ثم لجان سير الإمتحان، ولجان النظام والمراقبة، والحراسة الأمنية أمام وبمحيط لجان الإمتحانات .

وشددت تعليم المنيا ، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة إستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

فيما تابعت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، من خلال غرفة العمليات مع مديري الإدارات ورؤساء اللجان ، للإطمئنان على استلام رؤساء اللجان الأسئلة

وأكد حمدى مصطفى وكيل الوزارة، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدأت أمس السبت ، وتستمر حتى 29 من أغسطس الجاري 2023 ، مشيرا وكيل الوزارة ، الى انه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحان الدور الثانى هذا العام بمحافظة المنيا 10 آلاف و 175طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 11 لجنة على مستوى المحافظة.