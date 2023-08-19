يرسم خارطة طريق .. محمد الباز: الرئيس خلق نمطًا مختلفًا من التواصل مع الشعب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلق نمطًا مختلفًا من التواصل مع الشعب، عن أسلافه.

الرئيس السيسي



وأضاف محمد الباز، أن من سبقوا الرئيس السيسي كانوا يكتفون بالخطاب الرسمي، سواء ارتجال أو بيانات، أما الرئيس بدأ يتكلم مع الناس مباشرة سواء في افتتاحات المشروعات أو الجولات، داخل كلية الشرطة، والأكاديمية العسكرية، وعندما يلتقي بالشباب في المؤتمرات.



وتابع أن الرئيس السيسي في لقائه اليوم بطلبة الأكاديمية العسكرية، يرسم خارطة طريق، ويتحدث عن حقيقة الوضع الجاري، والمطلوب تحقيقه للتقدم.

وأشار محمد الباز، إلى أن الرئيس السيسي صرح بوجود أزمة لها أسباب واضحة، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية، والتي كان لها تأثيرات شديدة على مصر لأن اقتصادها ناشئ، مضيفا: "2020 كانت سنة الانطلاق الكبير في المشروعات، فجاءت جائحة كورونا، ووجهتا الدولة كل مواردها لمواجهة الأزمة".

جاء ذلك خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار.