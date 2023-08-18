خطوات التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية2023.. أعلنت وزارة التربية والتعليم التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023، فى 38 مدرسة تكنولوجية ومركزي تميز في 12 محافظة.

شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التعليم شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومميزات العمل بها وروابط التقديم.

يستمر باب التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية حتى بداية شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطلب المدارس، شغل وظائف للمعلمين والإداريين، للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

ومن الممكن التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية بداية من الخميس 17 أغسطس، حتى 3 سبتمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية، الدخول على هذا الرابط.

وفق بيان وزارة التربية والتعليم، تتاح الوظائف في 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومركزي تميز، ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

شروط الالتحاق بالوظائف

- يحق التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- ألا يزيد العمر عن 55 عامًا في أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

- يجب أن تكون الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة معتمدة من جهاتها الرسمية.