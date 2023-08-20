طلاب الدور الثاني بثانوية الشرقية: الفرنساوي سهل وبسيط

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الدور الثاني بالصف الثالث الثانوي العام بمحافظة الشرقية، عقب أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لافتين إلى أن الفرنساوي كان سهلاً باستثناء بعض الفقرات التي كانت تحتاج إلي تركيز للإجابة عليها، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من الإجابة على معظم أسئلته.

وكان طلاب الثانوية العامة بالشرقية، قد أدوا اليوم الأحد، ثاني أيام إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 م، الامتحان في مادة اللغة الفرنسية والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم، على مستوى 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية، حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية في الفترة الثانية.





وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن جميع اللجان جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أنه تم توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية داخل اللجان، وذلك خلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.