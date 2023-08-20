انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالوادي الجديد

تشهد لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في الوادي الجديد استمرار حضور الطلاب لأداء الامتحانات لليوم الثاني على التوالي. تم انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مستوى 4 لجان بمراكز المحافظة الإدارية.

وقد أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن غرفة عمليات الدور الثاني لشهادة الثانوية تواصل متابعة سير الامتحانات بحضور جميع المعنيين. تم توفير كافة الاحتياجات اللازمة وتوفير أجواء مناسبة بما في ذلك إضاءة جيدة وتهوية جيدة وهدوء وراحة للطلاب.

وأضاف "عبد العزيز" أنه تم وضع خطة عمل لضمان سلامة إجراءات الامتحانات في اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. تم أيضًا التأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في الموعد المحدد والتزام الجميع بالمسؤوليات والتعليمات الوزارية.

وشدد على ضرورة التواصل اللحظي لمتابعة سير العمل وحل أي مشكلات فورًا. تجري منظومة العمل بسلاسة وتجرى التسويات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل مثالي.