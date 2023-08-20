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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اقتصادية النواب: حوار الرئيس مع طلاب الأكاديمية العسكرية تاريخي

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لقاء وحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بالتاريخى والمهم مشيراً الى أن الرئيس السيسى كان صريحاً وواضحاً للغاية كعادته دائما حول مختلف القضايا التى تناولها خلال هذا اللقاء مع ابنائه الطلاب.

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ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على حواره الديمقراطى ورفيع المستوى مع الطلاب مؤكداً أن الرئيس السيسى يؤكد لنا فى جميع لقاءاته حرصه على التحاور مع الجميع بكل اهتمام ودائماً يستجيب لمطالبهم ويستمع لاقتراحاتهم فى مختلف القضايا الوطنية لتحقيق حلم وطموحات المصريين
كما وجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية لطلبة الاكاديمية العسكرية على وعيهم وثقافتهم ومعرفتهم بمختلف القضايا التي تهم الدولة مشيداً بطريقة واسلوب حوارهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان فى قمة السعادة وهو يستمع اليهم ويستجيب لاقتراحاتهم المهمة .

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