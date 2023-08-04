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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العليا للبحوث الاحصائية تستعد للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بـ 4 معامل

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قال الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة، إن الكلية مستعدة لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات على أعلى مستوى، وذلك لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في التنسيق.

وأضاف خاطر في تصريحه لـ"الوفد"، أن الكلية مستعدة بـ 4 معامل حاسب آلي، كل معمل يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر، مؤكدًا أن الكلية تبدأ استقبال الطلاب من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الخامسة.

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وشدد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة، أن الكلية لم تغلق أبوابها أمام الطلاب حتى انتهاء آخر طالب متواجد بالمعامل من إجراء تنسيقه، موضحًا أن الكلية مُجهزة بمجموعة من القائمين على العمل مُدربين على أعلى مستوى، فالكلية تشمل قسمين، الأول علوم الحاسب، والثاني نظم وتكنولوجيا المعلومات، وعلى هذا الأساس توجد الخبرة منذ سنوات لتقديم المشورة الصحيحة للطلاب وتذليل كل العقبات.

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات غدًا السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بحد أدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي 2023/ 2024، بحد أدنى 88.29% لطلاب العلمي علوم، والتي تضم 22 ألف و304 طالب وطالبة.

والحد الأدنى لتنسيق شعبة العلمي رياضة 83.4% والتي تضم 15 ألف طالب وطالبة، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 70.6% والتي تضم 74 ألف طالب وطالبة.

 

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