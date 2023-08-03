شبح الثانوية العامة .. فتاة تقفز من الطابق السادس بالمرج

تحولت نتيجة الثانوية العامة، إلي شبح يهدد الطلاب بسبب الرسوب او حصولهم علي درجات لا تناسب طموحاتهم.

فقد شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج واقعة مأساوية عندما أقدمت طالبة علي الانتحار بالقفز من الطابق السادس بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة

وكانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد شوارع عزبة النخل بمنطقة المرج ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص عثر علي جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة ، طالبة فى الثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة تبين رسوبها ، فقامت بالقاء نفسها من الطابق السادس ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات ، وسؤال شهود العيان ، والاستماع لأقوال والدتها ، وتم تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لعاطل متهم بترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى). وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقى طفل حتفه اثر سقوطة من أعلي مبنى تحت الإنشاء بالتجمع ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بسقوط طفل من أعلي مبنى أثناء العمل بأحد المنشأت ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى " حازم م " وعمرة 10 سنوات ، مصاب بجروح متفرقة فى جسدة وكسر بالجمجمة ونزيف فى المخ ، مما أسفر عن مصرعه اثر سقوطة من علو ، وتم نقلة إلي مستشفى بدر الجامعى ، ويقوم رجال المباحث ب إجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعه ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق منفصل تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقه "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء فى البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الأصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.