فتح باب التقديم لاختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة اليوم السبت 29 يوليو 2023 على فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مطروح.

ويفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية التالية: دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتان بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة، والهندسة، والحقوق، والزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024.

ويتم فتح باب التقديم لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

تفاصيل اختبارات الدبلومات الفنية

جدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية الذين لديهم الرغبة في التقدم للمسابقة المركزية، يمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة (اضغط هنا).



2. اختبارات كليات الهندسة (اضغط هنا).



3. اختبارات كليات الزراعة (اضغط هنا).



4. اختبارات كليات الحقوق (اضغط هنا).



ويمكن للطلاب التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بخطوات التقدم لهذه الاختبارات من خلال رابط الفيديو التالي:



أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الجديد، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.