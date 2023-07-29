طرح تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري في مدينة العلمين

ُطرحت التذاكر الخاصة بحفل النجمين محمد منير وحميد الشاعري المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين يوم الجمعة المقبلة 4 أغسطس المقبل.

محمد منير وحميد الشاعري

يعيش الكينج محمد منير مع روّاد مهرجان العلمين 2023، ليلة غنائية صيفية لا تنسى، وذلك ضمن فعالياته الغنائية التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل محمد منير في مهرجان العلمين 2023:

ومن المقرر أن يقام حفل محمد منير في الـ4 من أغسطس المقبل،على أن يتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مهرجان العلمين 2023:

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

محمد منير

من المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات:



ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات "التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي".

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها:



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين:



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شاهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، إذْ يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.