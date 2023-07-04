نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس خلال ساعات ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسميا، ليتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، إلكترونيا أولا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم إعلانها في اليوم التالي في جميع المدارس الفنية الموجودة على مستوى الجمهورية

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 مباشرة ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

يقوم مسئولو الكنترول بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نائب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها

يقوم نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها الاعتماد الرسمي النهائي

يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم

يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2023

بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

وتكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أسماء وصور أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، ومحافظاتهم واسماء مدارسهم، ومجاميعهم

وكانت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أصدرت بيان صحفي توضح فيه موعد استئناف أعمال التصحيح ورصد الدرجات بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات عقب عودة أعضاء مراكز التصحيح من إجازة عيد الأضحي المبارك 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكتروني وخاصة بوابة التعليم الفنى، ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور إعلانها رسمياً من خلال الضغط على الرابط التالي: نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

ثم الدخول على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار تخصص الطالب الصناعي أو التجاري أو السياحي أوالزراعي.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واضغط على عرض النتيجة.