ما هو مرتفع العروض الوسطى الذي يضرب البلاد ؟

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى خلال الاسبوع الاول الجاري من شهر أغسطس، والذي يكون مصحوبًا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الاجواء.



مرتفع العروض الوسطى



وأضافت الهيئة، أن مرتفع العروض الوسطى يعمل على حدوث إنفراجة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نراها خلال يوليو الجاري، موضحة أن شهر أغسطس قد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدناها في يوليو، على أن تكون أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال هذا الشهر.



انخفاض طفيف في درجات الحرارة



وذكرت، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الايام القللة المقبلة وإن ظل الطقس شديد الحرارة بسبب استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



معدل درجات الحرارة



وتوقعت أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية، ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بإستمرار، وشرب السوائل بكثرة، وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس مما يُزيد من الاحساس بإرتفاع حرارة الطقس، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.