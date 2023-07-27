مدير تعليم ابوتشت يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

وشدد المدير العام على ضرورة غلق ابواب اللجان في المواعيد المحددة والإلتزام التام بتطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان لإجراء عملية امتحانية علي اكمل وجه.

واوضح وزيرى، أن 1095 طالب وطالبة ادوا امتحان الفترة الاولي في مادة الجبر والإحصاء، فيما ادي 314 طالب وطالبه امتحان الفترة الثانية في مادة التربية الدينية دون تلقى اي شكاوي بغرفة عمليات الإدارة.