توأم بين أوائل الثانوية الأزهرية يكشف كواليس المذاكرة (ِشاهد)

أعربت ثراء سمير، الحاصلة على المركز الأول أدبي بالثانوية الأزهرية عن فرحتها بمجموعها، قائلة: “كرم ربنا تعدى كل توقعاتي.. ومكنتش مصدقة وكنت حاطة أمل إني أبقى من العشرة الأوائل".

وتابعت ثراء خلال تصريحاتها ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، أنه : “ كان هدفها هي وشقيقتها الحصول على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، قائلة:"أنا وميسان نطلع من الأوائل وبعد الامتحانات كان عندنا أمل ويقين في ربنا”.

وأضافت أنها كانت تذاكر جميع دروسها أولًا بأول مع شقيقتها، قائلة: “كل حاجة بنذاكرها في وقتها”.

وأشارت إلى أنها كانت تقلل من أخذ الدروس من أجل الحفاظ على الوقت، موضحة: “أنا واختي ميسان كنا بناخد 3 دروس بس الانجليزي والفرنساوي واللغة العربية وكنا بناخد الدروس أونلاين عشان نوفر الوقت والجهد”.

فيما تابعت ميسان سمير الأخت التوأم: "كنا بنشجع بعض ولما حد فينا يحس بإحباط كنا بنسند بعض ونشتغل على نفسنا.. كان كل سنة في الدراسة لازمة نطلع من الأوائل".

ووصفت ميسان استقبالهما لنتيجة الثانوية، قائلة:"شيخ الأزهر كلم بابا وكان في الشغل فبابا معرفش يوصل لنا إلا عن طريق أخونا وطبعنا أعصابنا كانت بايظة وماما كانت بتعيط بعد ما عرفت النتيجة".

وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى

وقد أعلن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، الخميس.

وفيما يلى المراكز العشر الأوائل للقسم الأدبى:-

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد 15 مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

وتصدر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ( مكفوفين) الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.

الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.