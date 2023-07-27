تنسيق الجامعات 2023| تحذير مهم لطلاب الثانوية العامة

حذرت وزارة التعليم العالي من منح الرقم السري الخاصة بطلاب الثانوية العامة المطلوب في تنسيق الجامعات 2023 لأي شخص.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجب على طالب الثانوية العامة المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى ضرورة عدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب في تنسيق الجامعات 2023.

التقديم في تنسيق الجامعات 2023

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات الكاملة لطلاب الثانوية العامة لمعرفة طريقة التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات.

وقال السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني.

وبدأت أعمال مكتب التنسيق بفتح باب التقديم في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

يمكنك التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .