رئيس جامعة أسيوط يفتتح ملعب النجيل الصناعي لكلية التربية الرياضية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، ملعب النجيل الصناعي لكلية التربية الرياضية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، في إطار تطوير ملاعب كلية التربية الرياضية وتحديثها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد سمير، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وبمشاركة لفيف عمداء الكلية السابقين، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وحشد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، والاستمرار في أعمال التطوير ورفع كفاءة ملاعب كلية التربية الرياضية وتحديثها، والنهوض بالبنية التحتية والإنشائية للمقرات الأكثر احتياجا بالكلية، ورفع قدرات مستلزمات ‏تشغيلها من مسطحات ومعدات وأجهزة وأدوات.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بمختلف ملاعب الكلية قبل البدء في العام الدراسي الجديد، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة بكل أشكالها الفردية والجماعية، مشيدًا بما تتمتع به كلية التربية الرياضية من بنية أساسية رياضية قوية، وإمكانات حقيقية وكوادر بشرية مشهود لها بالكفاءة والتميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد سمير أن ملعب النجيل الصناعي يعد الأول من نوعه داخل الحرم الجامعي، وتبلغ مساحته نحو ٤٠ مترًا × ٢٠ مترًا، مضيفاً أن عمليات الإحلال والتطوير تمت بأحدث المواصفات والتجهيزات اللازمة؛ لصالح الطلاب داخل الجامعة وخارجها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٦٠٠) ألف جنيه، فضلًا عن دوره في خدمة العملية التعليمية، وتوفير التدريب اللازم للطلاب وخدمة المجتمع على نحو أوسع.