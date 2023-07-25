تنسيق الجامعات 2023.. لهذه الأسباب "لا تذهبوا لمكاتب التنسيق الرئيسية"

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث أولياء الأمور عن عمليات تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية في انتظار فتح باب التقديم وإعلان نسب التنسيق للجامعات للعام الدراسي 2023/2024 .

وفي ذات الصدد، تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتورأيمن عاشور في الوقت الراهن لتنسيق الجامعات 2023 بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، بحيث توفر كافة المعلومات التي تساعد الطلاب أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال حملة التوعية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.

كما تتيح كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

من جانبه أكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا فى دليل طلاب الثانوية العامة، أنه من أكثر الأخطاء الشائعة لدي طلاب الثانوية العامة أنهم يتوجهون لمكاتب التنسيق الرئيسية لمعرفة الكلية التي تم ترشحه لها .

وأشار إلي أنه علي الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها ويمكن طباعة بطاقة الترشيح وذلك في ضوء الحد الأدني المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة ،وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق و وعقب أنتهاء مرحلة التحويلات ، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية .