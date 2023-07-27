مبادرة لـ دفع الأجرة للركاب من إحدى الجمعيات الخيرية

بادرت أحد الجمعيات الخيرية صباح اليوم الخميس، بمبادرة هي الاولى من نوعها لـ دفع الاجرة للمواطنين اثناء ذهابهم إلى أعمالهم، وجاءت هذه المبادرة من مجموعة كبيرة من الشباب الذين توجهوا إلى موقف سرفيس بولاق الدكرور لادخال البهجة على الركاب في ظل ارتفاع الاسعار الذي يعاني منها المواطنون هذه الايام.

وقال محمود السمري أحد السائقين على خد سرفيس بولاق الدكرور المتجة إلى محطة مترو البحوث، إني فوجئت خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس بقيام احد الاشخاص بدفع المبلغ المالي وقال لي انه مندوب لأحد الجمعيات الخيرية الشهيرة، وقام بدفع مبلغ 40 جنيهًا سعر إجمالي الاجرة المقدرة في الدور الواحد، ودفع لجميع السائقين هذا المبلغ كمبادرة من هذه الجمعية الخيرية لادخال السعادة والبهجة على المواطنين.

سيارات سرفيس

واضاف السمري، أن الركاب سعداء جدًا بهذه المبادرة الخيرة وحتى الان لم يصدقوا ما حدث في ظل ارتفاع الاسعار هذه الايام، واعتبروها مبادرة ذات طابع خاص دخلت عليهم بالفرح والسعادة خلال بداية يوم جديد.

وتابع عند سؤاله لافراد المبادرة عن مداها وهل هم مستمرون فيها، قالوا له أن المبادرة تشمل كل يوم منطقة مختلفة عن الاخري وتستهدف سائقي الميكروباص والباعة الجائلين والمساكين.